В среду, 19 февраля, в Киеве мужчина попытался совершить ограбление в метро, но его поймали

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчину повалили на землю и начали пинать. Инцидент произошел на станции метро "Золотые ворота", где киевлянин позарился на чужие телефоны и кошельки.

"В Киеве на метро "Золотые ворота" неравнодушные граждане задержали человека, похожего на вора карманника, который пытался вытянуть из людей вещи, похожие на кошельки и телефоны. Применяются демократические методы ограничения свободы.", – написали в сети.

Напомним, что в Киеве горят гаражи в гаражном кооперативе на улице Зодчих, 66 в Киеве. 19 февраля, загорелись гаражи на Борщаговке в Киеве. Там виден черный дым, который поднимается в ясное небо.

О событии сообщили очевидцы, а видео опубликовано на странице Киев Оперативный. Операторы рассказали, что эти гаражи находятся на балансе КП Экология.

На видео видно, что горит гаражный бокс, а сотрудники кооператива спокойно ходят по территории. Огонь сильный, вырывается на несколько метров вверх и в стороны. Рядом стоят припаркованные автомобили на стоянке. Скорее всего и в боксах рядом есть машины.

Как мы ранее писали, в Киеве задержали двух иностранцев, которые завладели автомобилем таксиста. Грабители избили таксиста и отобрали у него деньги и мобильные телефоны, после чего скрылись с места преступления на этом же такси.

Авто пострадавшего таксиста неизвестные оставили в одном из дворов неподалеку от места преступления.

В Соломенское управление полиции в Киеве сообщили об инциденте на улице Борщаговской. Молодые мужчины избили таксиста, после чего завладели его автомобилем.

В Киеве на метро "Золотые ворота" неравнодушные граждане задержали человека, похожего на вора карманника, который пытался вытянуть из людей вещи, похожие на кошельки и телефоны применяются демократические методы ограничения свободы. Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 19. Februar 2020

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