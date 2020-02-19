В Голосеевском районе столицы злоумышленник похитил ящик для сбора средств больным детям

Об этом сообщает паблик «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел на улице Антоновича, 45, в одном из заведений общественного питания.

Неизвестный украл ящик для сбора средств больным детям. Полиция устанавливает все детали и разыскивает грабителя.

В сети киевляне начали обсуждать инцидент в кафе.

«Ужас», «Забыл закон бумеранга», «Понёс детям!», «Ну так привязывать надо. Но не думаю, что там был миллион. Пусть эти деньги ему на лекарство будут», «Нужно сундук бетонный, а не скрыньку», «Жесть!!! Нет слов», «жизнь такая, что уже и на эти ящики нужно ставить кенсингтонские замки или дешевые для великов», «Однако во многих американских штатах преступникам, которые попались в третий раз, дают долгие сроки даже за незначительные правонарушения», «Это дефект себе на лекарств взял , того не подозревая», – написали пользователи соцсети.

Напомним, что в Киеве полицейские задержали мужчину, который совершал разбои с помощью. В полицию пришли несколько киевлян, ставших жертвами разбойного нападения возле станции метро Лесная. Пострадавшие рассказали, что накануне познакомились с мужчиной, который предложил выпить вместе с ним. Во время распития они теряли сознание, а очнувшись, обнаружили кражу денег, документов и гаджетов.

Виновником оказался 34-летний житель Деснянского района, более того, он уже имеет судимость за хулиганство.

Также мы писали, что вечером 10 февраля в столице мужчина в медицинской маске ограбил отделение почты. Происшествие произошло вечером 10 февраля на проспекте Григоренко в Киеве. Неизвестный мужчина в медицинской маске с пистолетом в руках ворвался в почтовое отделение. Угрожая оружием, мужчина заставил кассиров отдать ему деньги из кассы на сумму около 2-х тысяч гривен.

Грабитель с награбленным стремительно скрылся с места преступления.

Увага! #Розшук! На Антоновича, 45, ця наволоч вкрала скриньку для збору коштів хворим діткам. Може хто побачить? Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 18. Februar 2020

Напомним, под Киевом неадекват нападает на людей, фото мужчины.

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