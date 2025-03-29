У ДТЕК розповіли про заплановані на неділю, 30 березня 2025 року, графіки відключення світла в Києві та області.

Попри невелике зниження в Україні споживання електроенергії, в Київській області 30 березня 2025 року буде застосовано певні графіки відключення світла, пише Політека.

За даними компанії "Укренерго", ясна погода в більшості регіонів України сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій, що дозволяє розвантажити загальну енергомережу.

Ситуацію в енергосистемі ускладнена необхідністю постійно проводити аварійнох-відновлювальні роботи на низці енергообʼєктів, які ушкодили російські окупаційні війська.

Наразі за можливості українцям рекомендується використовувати потужні електричні прилади саме в час активної роботи побутових СЕС – із 10 до 16 години, повідомляє Політека.

ДТЕК запланував на 30 березня в Київській області графіки відключення світла з метою проведення профілактичних робіт, які допоможуть підвищити надійність електропостачання та попередити можливі аварії. Через це без електроенергії в неділю з 8:00 до 20:00 залишаться мешканці села Межове Маловільшанської громади по вулиці Центральній.

У Києві та інших населених пунктах області поки не повідомлялося про необхідність запровадження графіків відключення на 30 березня 2025 року, але ситуація ще може змінитися, і додаткові деталі ДТЕК повідомить окремо.

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