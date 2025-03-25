Грошова допомога в Києві впроваджується за фінансової підтримки Disasters Emergency Committee.

Нова грошова допомога в Києві та області може бути отриманою українцями, які відповідають певним категоріям та відносять до вразливих груп населення, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили на сторінці Фейсбук ВБО «Конвіктус Україна».

Так, в Україні триває реалізація проєкту «Інтегрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного відновлення», ініційованого Альянсом громадського здоров’я (Alliance for Public Health). Впроваджується за фінансової підтримки Disasters Emergency Committee (DEC) (Комітет з надзвичайних ситуацій, Великобританія) та технічного сприяння благодійної організації Christian Aid.

Грошова допомога в Києві не єдине, що можна отримати у організації. Також надаюється:

Психологічна підтримка – консультації психолога для подолання стресу та кризових ситуацій.

Соціальний супровід – допомога соціальних працівників у вирішенні нагальних питань.

Проєкт організації «Конвіктус Україна» орієнтований на підтримку таких груп населення, як:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) та ті, хто повернувся на звільнені території.

Жінки, діти, люди з інвалідністю та пенсіонери.

Особи, які втратили житло, доходи або доступ до медичних послуг.

Люди, що живуть з ВІЛ або перебувають у групах ризику інфекцій.

Багатодітні родини та домогосподарства, які потребують термінової гуманітарної допомоги.

Отримати допомогу можна у Безпечному просторі Safe Space за адресою: Київ, проспект Володимира Івасюка, 20-Б. Час роботи: Понеділок — п’ятниця, з 10:00 до 17:00.

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