Нова грошова допомога в Києві та області може бути отриманою українцями, які відповідають певним категоріям та відносять до вразливих груп населення, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили на сторінці Фейсбук ВБО «Конвіктус Україна».
Так, в Україні триває реалізація проєкту «Інтегрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного відновлення», ініційованого Альянсом громадського здоров’я (Alliance for Public Health). Впроваджується за фінансової підтримки Disasters Emergency Committee (DEC) (Комітет з надзвичайних ситуацій, Великобританія) та технічного сприяння благодійної організації Christian Aid.
Грошова допомога в Києві не єдине, що можна отримати у організації. Також надаюється:
- Психологічна підтримка – консультації психолога для подолання стресу та кризових ситуацій.
- Соціальний супровід – допомога соціальних працівників у вирішенні нагальних питань.
Проєкт організації «Конвіктус Україна» орієнтований на підтримку таких груп населення, як:
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Внутрішньо переміщені особи (ВПО) та ті, хто повернувся на звільнені території.
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Жінки, діти, люди з інвалідністю та пенсіонери.
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Особи, які втратили житло, доходи або доступ до медичних послуг.
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Люди, що живуть з ВІЛ або перебувають у групах ризику інфекцій.
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Багатодітні родини та домогосподарства, які потребують термінової гуманітарної допомоги.
Отримати допомогу можна у Безпечному просторі Safe Space за адресою: Київ, проспект Володимира Івасюка, 20-Б. Час роботи: Понеділок — п’ятниця, з 10:00 до 17:00.
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