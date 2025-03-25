Новая денежная помощь в Киеве и области может быть получена украинцами, которые отвечают определенным категориям и относят к уязвимым группам населения, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили на странице Фейсбука ВБО «Конвиктус Украина».
Так, в Украине идет реализация проекта «Интегрированный гуманитарный ответ в условиях войны и послевоенного восстановления», инициированного Альянсом общественного здоровья (Alliance for Public Health). Осуществляется при финансовой поддержке Disasters Emergency Committee (DEC) (Комитет по чрезвычайным ситуациям, Великобритания) и технического содействия благотворительной организации Christian Aid.
Денежная помощь на Киеве не единственное, что можно получить в организации. Также уделяется:
- Психологическая поддержка – консультации психолога по преодолению стресса и кризисных ситуаций.
- Социальное сопровождение – советы социальных работников в решении неотложных вопросов.
Проект организации «Конвиктус Украина» ориентирован на поддержку таких групп населения, как:
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Внутри перемещенные лица (ВПЛ) и вернувшиеся на освобожденные территории.
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Женщины, дети, люди с инвалидностью и пенсионеры.
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Лица, потерявшие жилье, доходы или доступ к медицинским услугам.
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Люди, живущие с ВИЧ или находящиеся в группах риска инфекций.
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Многодетные семьи и домохозяйства, нуждающиеся в срочной гуманитарке.
Получить помощь можно в Безопасном пространстве Safe Space по адресу Киев, проспект Владимира Ивасюка, 20-Б. Время работы: Понедельник - пятница, с 10:00 до 17:00.
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