Енергетики попередили, які графіки відключення світла діятимуть у Київській області на наступному тижні – з 24 по 30 березня 2025 року.

ДТЕК із 24 по 30 березня буде проводити профілактичні роботи в Київській області, через що доведеться застосувати графіки відключення світла, пише Політека.

Енергетики попереджають, що в понеділок, 24 березня 2025 року, в селі Нові Петрівці в Київській області з 9:00 до 18:30 без електроенергії залишаться мешканці будинків по вулицях Лесі Українки, 1-го Травня, Соборній, Свято-Покровській та провулку 1-го Травня.

24 березня графіки відключення світла частково діятимуть із 8:30 до 17:00 у селах Клавдієво-Тарасове (вул. Лесі Українки, 8, Шевченка, 30/2) та Микуличі (Соборна, 31А). При цьому знеструмлено буде водонапірні вежі, через що разом із електроенергією у мешканців також не буде і водопостачання. У Микуличах роботи на Соборній, 31А, продовжаться 26 числа, також із відключенням води.

На території Бучанської громади графіки відключення світла, як повідомляє Політека, діятимуть у вівторок, 25 числа:

у с. Блиставиця по вулицях Грушевського, Лісовій, Єдності, Молодіжній, Соборній, Ярослава Мудрого – з 8:30 до 19:30;

по вулицях Грушевського, Лісовій, Єдності, Молодіжній, Соборній, Ярослава Мудрого – з 8:30 до 19:30; у с. Лубʼянка по вул. Будівельників, Квітковій, Дружби, Короленка, Харківській – із 9:00 до 16:00.

В межах Рокитнянської громади обмеження в електропостачанні у вівторок плануються в селі Шарки по вул. Перемоги з 8:30 до 18:30.

У селі Шкарівка в Білоцерківському районі в понеділок і вівторок, 24 та 25 числа, також залишаться без електроенергії з 8:00 до 18:00 мешканці будинків по вулиці Героїв України.

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