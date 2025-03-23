Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Киевской области на следующей неделе – с 24 по 30 марта 2025 года.

ДТЭК с 24 по 30 марта будет проводить профилактические работы в Киевской области, из-за чего придется применить графики отключения света, пишет Политека.

Энергетики предупреждают, что в понедельник, 24 марта 2025 года, в селе Новые Петровцы в Киевской области с 9:00 до 18:30 без электроэнергии останутся жители домом по улицам Леси Украинки, 1-го Мая, Соборной, Свято-Покровской и переулку 1-го Мая.

24 марта графики отключения света будут частично действовать с 8:30 до 17:00 в селах Клавдиево-Тарасово (ул. Леси Украинки, 8, Шевченко, 30/2) и Микуличи (Соборная, 31А). При этом будут обесточены водонапорные башни, из-за чего вместе с электроэнергией у жителей также не будет и водоснабжения. В Микуличах работы на Соборной, 31А, продлятся 26 числа, также с отключением воды.

На территории Бучанской общины графики отключения света, как сообщает Политека, будут действовать во вторник, 25 числа:

в с. Блестница по улицам Грушевского, Лесной, Единства, Молодежной, Соборной, Ярослава Мудрого – с 8:30 до 19:30;

по улицам Грушевского, Лесной, Единства, Молодежной, Соборной, Ярослава Мудрого – с 8:30 до 19:30; в с. Лубянка по ул. Строителей, Цветочной, Дружбы, Короленко, Харьковской – с 9:00 до 16:00.

В пределах Рокитнянской общины ограничения в электроснабжении во вторник планируются в селе Шарки по ул. Победы с 8:30 до 18:30.

В селе Шкаровка в Белоцерковском районе в понедельник и вторник, 24 и 25 числа также останутся без электроэнергии с 8:00 до 18:00 жители домов по улице Героев Украины.

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