Стало відомо, які графіки відключення світла запроваджуються в Київській області на наступний тиждень – із 17 по 23 березня.

На наступному тижні, з 17 по 23 березня 2025 року, в Київській області діятимуть нові графіки відключення світла від ДТЕК, повідомляє Politeka.net.

На ці дні наразі не плануються масові стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла, а лише локальні, які діють під час проведення енергетиками профілактичних робіт у мережі.

Зокрема в понеділок, 17 березня, в межах Пісківської селищної територіальної громади в Київській області без електроенергії з 8:30 до 17:00 залишаться мешканці селища Пісківка по вулицях Заводській, Затишній і Зеленій.

У межах Бучанської міської громади графіки відключення електроенергії заплановані одразу на три дні, з 17 до 19 числа, пише Політека.

У понеділок без світла залишаться мешканці:

селища Бабинці по вул. Молодіжній, 1 (із 8:30 до 17:00);

міста Буча по вулицях Нове Шосе, Шевченка, Яснополянська, Вокзальна, 115, Чорних Запорожців, 1 (із 10:00 до 17:00).

У вівторок, 18 березня 2025 року, обмеження діятимуть із 10:00 до 17:00 в Бучі за тими ж аресами.

У середу з 8:30 до 19:30 без електроенергії доведеться посидіти мешканцям села Лубʼянка за адресою Чкалова, 1.

Всі ці заходи від "ДТЕК Київські регіональні електромережі" мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та запобігти в майбутньому аварійним ситуація у мережі.

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