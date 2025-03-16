Стало известно, какие графики отключения света вводятся в Киевской области на следующую неделю – с 17 по 23 марта.

На следующей неделе, с 17 по 23 марта 2025 года, в Киевской области будут действовать новые графики отключения света от ДТЭК, сообщает Politeka.net.

На сегодняшний день не планируются массовые стабилизационные или аварийные графики отключения света, а только локальные, действующие при проведении энергетиками профилактических работ в сети.

В частности, в понедельник, 17 марта, в пределах Писковской поселковой территориальной общины в Киевской области без электроэнергии с 8:30 до 17:00 останутся жители поселка Писковка по улицам Заводской, Уютной и Зеленой.

В рамках Бучанской городской общины графики отключения электроэнергии запланированы сразу на три дня, с 17 до 19 числа, пишет Политека.

В понедельник без света останутся жители:

поселка Бабинцы по ул. Молодежной, 1 (с 8:30 до 17:00);

города Буча по улицам Новое Шоссе, Шевченко, Яснополянская, Вокзальная, 115, Черных Запорожцев, 1 (с 10:00 до 17:00).

Во вторник, 18 марта 2025 года, ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00 в Буче по тем же аресам.

В среду с 8:30 до 19:30 без электроэнергии придется посидеть жителям села Лубянка по адресу Чкалова, 1.

Все эти меры от "ДТЭК Киевские региональные электросети" должны повысить надежность электроснабжения в регионе и предотвратить в будущем аварийные ситуации в сети.

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