Така пенсія в Україні може бути призначена пільговою категорією людей похилого віку.

Пенсія в Україні залежить від заробітної плати, трудового стажу та віку виходу на відпочинок, водночас певні професії передбачають пільги, що можуть вплинути на пенсійні нарахування, повідомляє Politeka.net.

Розглянемо приклад чоловіка, який пропрацював 15 років шахтарем, використовуючи дані пенсійного калькулятора.

Припустімо, що 50-річний чоловік має заробітну плату 18 000 гривень та 20 років страхового стажу, з яких 15 років він працював шахтарем. Водночас він не входить до жодної пільгової категорії населення, такої як ветеран війни, діти війни чи особи з особливими заслугами перед Батьківщиною.

За таких умов призначитимиться йому виплати у розмірі 17 690 гривень.

Нагадаємо, у квітні деякі українські пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії, розмір якої може сягати 600 гривень. Пенсія в Україні з доплатою передбачена не для всіх, а лише для тих, чий розмір не перевищує 10 340,35 гривні.

Пенсійний фонд України нарахує доплату автоматично, проте варто зазначити, що при досягненні нового вікового порогу сума не додається до попередньої надбавки, а лише змінюється. Наприклад, якщо 74-річний пенсіонер отримував 300 грн доплати, то після досягнення 75 років вона збільшиться до 456 грн.

Крім того, перша виплата надбавки буде пропорційною кількості днів, що минули від дня народження пенсіонера.

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