Такая пенсия в Украине может быть назначена льготной категорией пожилых людей.

Пенсия в Украине зависит от заработной платы, трудового стажа и возраста выхода на отдых, определенные профессии предусматривают льготы, которые могут повлиять на пенсионные начисления, сообщает Politeka.net.

Рассмотрим пример мужчины, проработавшего 15 лет шахтером, используя данные пенсионного калькулятора.

Предположим, что у 50-летнего мужчины заработная плата 18 000 гривен и 20 лет страхового стажа, из которых 15 лет он работал шахтером. В то же время он не входит ни в одну льготную категорию населения, такую ​​как ветеран войны, дети войны или лица с особыми заслугами перед родиной.

В таких условиях будут назначены выплаты в размере 17 690 гривен.

Напомним, в апреле некоторые украинские пенсионеры могут получить прибавку к пенсии, размер которой может достигать 600 гривен. Пенсия в Украине с доплатой предусмотрена не всем, а только тем, чей размер не превышает 10 340,35 гривны.

Пенсионный фонд Украины начислит доплату автоматически, однако следует отметить, что при достижении нового возрастного порога сумма не прилагается к предварительной надбавке, а только меняется. К примеру, если 74-летний пенсионер получал 300 грн доплаты, то после достижения 75 лет она увеличится до 456 грн.

Кроме того, первая выплата надбавки будет пропорциональна количеству дней, прошедших со дня рождения пенсионера.

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