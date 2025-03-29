В ДТЭК рассказали о запланированных на воскресенье, 30 марта 2025 года, графиках отключения света в Киеве и области.

Несмотря на небольшое снижение потребления электроэнергии в Украине, в Киевской области 30 марта 2025 года будут применены определенные графики отключения света, пишет Политека.

По данным компании "Укрэнерго", ясная погода в большинстве регионов Украины способствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций, что позволяет разгрузить общую энергосеть.

Ситуация в энергосистеме осложнена необходимостью постоянно проводить аварийно-восстановительные работы на ряде энергообъектов, которые повредили российские оккупационные войска.

По возможности украинцам рекомендуется использовать мощные электрические приборы именно во время активной работы бытовых СЭС – с 10 до 16 часов, сообщает Политека.

ДТЭК запланировал на 30 марта в Киевской области графики отключения света с целью проведения профилактических работ, которые помогут повысить надежность электроснабжения и предотвратить возможные аварии. Поэтому без электроэнергии в воскресенье с 8:00 до 20:00 остануться жители села Межевое Маловильшанской общины по улице Центральной.

В Киеве и других населенных пунктах области пока не сообщалось о необходимости введения графиков отключения на 30 марта 2025 года, но ситуация еще может измениться, и дополнительные детали ДТЭК сообщит отдельно.

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