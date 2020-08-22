Громадський діяч Андрій Пальчевський пояснив, чому українці підтримують Олександра Лукашенка, незважаючи на протести в Білорусі

Він прокоментував актуальну ситуацію в ефірі програми "Великий вечір" на телеканалі "NewsOne", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Я вражений великою кількістю українців, які виступають на підтримку Лукашенка. Вони виступали незважаючи на те, що людей в цей час вже били по голові кийками, що там дівчат, м'яко висловлюючись, ображали", - зазначив Андрій Пальчевський. - "Чим це пояснюється, не кровожерливістю ж українського народу-просто ми знаходимося в протилежному боці маятника. Наш хаос, починаючи з 2004 року, задовбав. Тому що люди виходять, кров ллється, територію втрачаємо. А з країною що відбувається? А країна з кожною революцією все нижче і нижче, до мишей дійде. Білоруси - в іншій фазі, вони 26 років перебувають під владою потужної руки, тієї найсильнішої руки, про яку наш народ зараз мріє".

Громадський діяч вважає, що багато жителів України хочуть бачити на чолі країни сильного керівника, такого як Олександр Лукашенко:

"У нас людей, які рвуться в політику, абсолютно не зупиняє те, що вони були акторами, в тому числі і коміками. Це якась стала недобра традиція. Мені здається, одного більше, ніж достатньо нагорі. Хотіли б люди сильної руки? Звичайно хотіли б. Адже сила Лукашенка полягає в чому-він не породив олігархат. Якби Лукашенко породив олігархат-злетів би ще 10 років тому. 26 років при владі, уявляєте... Іван Грозний, Фідель Кастро-всі з монархів або диктаторів могли б позаздрити таким цифрам. Це дорівнює життю покоління. Ще п'ять років і більшість населення Білорусі не знатимуть життя до Лукашенка-це діє на мозок".

Андрій Пальчевський також заявив, що Володимир Зеленський не виправдовує довіру українців, тому стрімко втрачає популярність. У той же час, чиновники приховують від президента реальний стан речей.

"Люди навіть в Зеленському, в його обіцянках, бачили того самого президента, якого вони бачили в кіно, який на велосипеді добирається і трощить голови булавою. Зараз не бачать, тому невдоволення буде виражено в найближчому голосуванні. Як будуть приймати рішення, якщо Зеленського тримають у теплій ванні, йому ж ніхто не говорить про падіння його рейтингів? Придумують, що у нього 40%, у його партії - 20%", - підкреслив Пальчевський.

Нагадавши, Пальчевський попередив про наміри влади врятуватися від виборів: "вони програють сто відсотків!"

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський: "я проти президентства взагалі! Все, досить, награлися".

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