Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, чем местные выборы обернутся для Владимира Зеленского и его соратников

Он высказался о ситуации в эфире телеканала "NewsOne", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

Андрей Пальчевский прокомментировал слухи о том, что местные выборы в Украине, запланированные на октябрь 2020 года, могут отменить. По его мнению, для этого есть весомый повод.

"Не обязательно отменять выборы. Политологи знают, что голосовать будут люди старшего поколения, молодые не пойдут. Люди старшего поколения голосовать за действующую власть не будут", - подчеркнул он. - "Если у сегодняшней власти было бы более менее сильное, яркое будущее, "зеленая волна", так сказать, речь о переносе выборов вообще не шла бы. Но не только украинцы видят, что падение популярности происходит с катастрофической быстротой - значит нужно придумать повод. Что может быть лучше, чем "ковид"? Что нам мешает, то нам поможет".

Общественный деятель обратил внимание, что не только простые украинцы, но и представители власти недовольны действиями центрального правительства:

"Сопротивление мэров, начиная от Черкасс и заканчивая большими городами - это сильная тенденция центробежная. Люди убегают от центра, Киева, и прячутся в местной власти. Вот эта местная власть и будет началом "фронды", гражданского неповиновения".

Андрей Пальчевский также оценил вероятность роспуска Верховной Рады и внеочередных парламентских выборов:

"Вроде бы половина украинцев уже готова к перевыборам парламента. Откровенно говоря я считаю, что это невозможно с точки зрения нашей власти, потому что поддержки для нее ожидать нельзя - они проиграют стопроцентно. Но здесь есть вопрос: если местные выборы будут проиграны, начнется такое движение против киевской власти, Банковой. Люди захотят перемен".

Общественный деятель обратил внимание на действия президента Владимира Зеленского, вызывающие негодование общества. Он предполагает, что после выборов главе государства придется кардинально изменить свою политику:

"Судя по действиям, которые происходят и вызывают сомнения у людей... Я надеюсь, что это скорее бестолковость, чем враждебное отношение к народу. Надеюсь, что под давлением выборов и новых партий, которые придут к власти сейчас, президент будет обращать внимание на то, что говорят настоящие патриоты, а не псевдопатриоты".

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