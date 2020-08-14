Общественный деятель Андрей Пальчевский заговорил о переменах, необходимых Киеву и всей Украине

Он рассказал о своих наблюдениях в студии программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца), передает Politeka.net.

Андрей Пальчевский решил пожить в разных районах Киева, чтобы лучше проникнуться его проблемами и ближе познакомиться с горожанами. Первым делом он поселился на Дарнице, о чем рассказал телезрителям.

"Переехал в однушку, 36 квадратных метров. Потому что нужно посмотреть, как живут люди, пообщаться с ними. У меня появилась подруга, Раиса Федоровна", - поделился Андрей Пальчевский. - "Две вещи меня поразили, я буду говорить абсолютно откровенно, на которые не обращают внимания люди, которые живут постоянно: первая - скорость, с которой жители перемещаются на работу (в метро люди не очень спешили), и вторая - на каком языке они говорят".

Общественный деятель обратил внимание, что инфраструктура на окраине Киева не менялась десятилетиями. Он также обнаружил явление, которое создает дискомфорт многим жителям Дарницкого района - балку, которая расположена на уровне головы в одном из переходов, и возмутился ситуацией:

"В детстве я занимался примерно в этом районе в детской спортивной школе, черт знает, сколько лет назад, зашел в метро, примерно все выглядит так же, как в советские времена. Больше всего меня поразила, я снял селфи-фильм, в метро "Позняки", когда спускаешься по ступенькам, на уровне носа - 100% снос головы. И это происходит три раза в день".

По словам Андрея Пальчевского, пока по всему Киеву появляются высотки, жители отдаленных районов столицы вынуждены мириться с неудобствами из-за бездеятельности властей:

"У меня все районы запланированы: Троещина, Борщаговка - и чем дальше от центра, тем лучше. Распорядок дня самый обыкновенный: рынок, мусорные баки, все, что должен знать человек, который долго живет в этом городе. Меня поразило, что инфраструктура перехода точно такая, какой была десятки лет назад. За это время выросли какие-то "свечки", десятки тысяч квартир были построены, наверное, а там все так же. Никто ответственности не несет".

Андрей Пальчевский также прокомментировал новых участников предвыборной гонки за пост мэра Киева. По его мнению, Виталию Кличко необходимо найти замену, какой бы она ни была.

"Скоро не останется певцов, артистов, спортсменов, поэтому мы должны создать общество, "притулок" для всех оставшихся, кто еще служит Мельпомене, Терпсихоре, если Притула знает, что это такое. Пусть идет", - отметил общественный деятель. - "Что меньшее зло? Политик - всегда меньшее зло. Заговорили сегодня за столом: что большее зло, спортсмен или комик? Моя точка зрения такая: лучше любая смена, чем застой".

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