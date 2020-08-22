Общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил, почему украинцы поддерживают Александра Лукашенко, несмотря на протесты в Беларуси

Он прокомментировал актуальную ситуацию в эфире программы "Большой вечер" на телеканале "NewsOne", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Я поражен большим количеством украинцев, которые выступают в поддержку Лукашенко. Они выступали несмотря на то, что людей в это время уже били по голове дубинками, что там девушек, мягко выражаясь, обижали", - отметил Андрей Пальчевский. - "Чем это объясняется, не кровожадностью же украинского народа - просто мы находимся в противоположной стороне маятника. Наш хаос, начиная с 2004 года, задолбал. Потому что люди выходят, кровь льется, территорию теряем. А со страной что происходит? А страна с каждой революцией все ниже и ниже, до мышей дойдет. Белорусы - в другой фазе, они 26 лет находятся под властью мощной руки, той самой сильной руки, о которой наш народ сейчас мечтает".

Общественный деятель считает, что многие жители Украины хотят видеть во главе страны сильного руководителя, такого как Александр Лукашенко:

"У нас людей, которые рвутся в политику, абсолютно не останавливает то, что они были актерами, в том числе и комиками. Это какая-то стала недобрая традиция. Мне кажется, одного больше, чем достаточно наверху. Хотели бы люди сильной руки? Конечно хотели бы. Ведь сила Лукашенко состоит в чем - он не породил олигархат. Если бы Лукашенко породил олигархат - слетел бы еще 10 лет назад. 26 лет у власти, представляете... Иван Грозный, Фидель Кастро - все из монархов либо диктаторов могли бы позавидовать таким цифрам. Это равно жизни поколения. Еще пять лет и большинство населения Беларуси не будут знать жизни до Лукашенко - это действует на мозг".

Андрей Пальчевский также заявил, что Владимир Зеленский не оправдывает доверие украинцев, поэтому стремительно теряет популярность. В то же время, чиновники скрывают от президента реальное положение вещей.

"Люди даже в Зеленском, в его обещаниях, видели того самого президента, которого они видели в кино, который на велосипеде добирается и крушит головы булавой. Сейчас не видят, поэтому недовольство будет выражено в ближайшем голосовании. Как будут принимать решения, если Зеленского держат в теплой ванне, ему же никто не говорит про падение его рейтингов? Придумывают, что у него 40%, у его партии - 20%", - подчеркнул Пальчевский.

Напомним, Пальчевский предупредил о намерениях власти спастись от выборов: "Они проиграют сто процентов!"

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский: "Я против президентства вообще! Все, хватит, наигрались".

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