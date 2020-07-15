14 липня тролейбус із пасажирами загорівся під час руху в Києві

Як повідомляє Politeka.net, очевидці поділилися кадрами надзвичайної події в соціальних мережах. Відео в Facebook опублікував спільнота "Київ Оперативний" (щоб подивитися, скрольте вниз).

"На вулиці Білоруській сьогодні перегрівся тролейбус і почав диміти. Встигли вчасно ліквідувати, щоб не сталося пожежі. На щастя, ніхто не постраждав", - наголошується в повідомленні.

У ролику видно, що тролейбус стоїть на узбіччі дороги з відчепленими "рогами". Із задньої частини транспортного засобу валить білий дим. Як стверджує автор, задимлення сталося на перехресті вулиць Білоруської та Деревлянської, воно супроводжувалося сильним запахом гару.

На вулиці Білоруській сьогодні перегрівся тролейбус і почав диміти. Встигли вчасно ліквідувати, щоб не сталося пожежі. На щастя, ніхто не постраждав. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 14. Juli 2020

Раніше в Києві мешканці багатоповерхового будинку на Голосіївському проспекті виявили в під'їзді близько півтора кілограмів вибухової речовини, шість електродетонаторів, пістолет системи Макарова з тактичної рукояттю і кілька коробок з боеприпасоами. Все це було заховано в целофановому пакеті за дверима між поверхами.

Нагадаємо, поліція негайно перекрила дорогу в Києві, кадри того, що відбувається: "може вибухнути в будь-який момент".

Також ми писали, що сміттєвоз пішов під асфальт у центрі Києва, фото НП: "По саме днище".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко розгнівав киян виправданням за погані дороги: "У спадок отримали".