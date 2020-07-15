14 липня тролейбус із пасажирами загорівся під час руху в Києві
Як повідомляє Politeka.net, очевидці поділилися кадрами надзвичайної події в соціальних мережах. Відео в Facebook опублікував спільнота "Київ Оперативний" (щоб подивитися, скрольте вниз).
"На вулиці Білоруській сьогодні перегрівся тролейбус і почав диміти. Встигли вчасно ліквідувати, щоб не сталося пожежі. На щастя, ніхто не постраждав", - наголошується в повідомленні.
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У ролику видно, що тролейбус стоїть на узбіччі дороги з відчепленими "рогами". Із задньої частини транспортного засобу валить білий дим. Як стверджує автор, задимлення сталося на перехресті вулиць Білоруської та Деревлянської, воно супроводжувалося сильним запахом гару.
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Нагадаємо, поліція негайно перекрила дорогу в Києві, кадри того, що відбувається: "може вибухнути в будь-який момент".
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