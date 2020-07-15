14 июля троллейбус с пассажирами загорелся во время движения в Киеве

Как сообщает Politeka.net, очевидцы поделились кадрами чрезвычайного происшествия в социальных сетях. Видео в Facebook опубликовало сообщество "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"На улице Белорусской сегодня перегрелся троллейбус и начал дымить. Успели вовремя ликвидировать, чтобы не произошло пожара. К счастью, никто не пострадал", - отмечается в сообщении.

В ролике видно, что троллейбус стоит на обочине дороги с отцепленными "рогами". Из задней части транспортного средства валит белый дым. Как утверждает автор, задымление произошло на перекрестке улиц Белорусской и Деревлянской, оно сопровождалось сильным запахом гари.

На вулиці Білоруській сьогодні перегрівся тролейбус і почав диміти. Встигли вчасно ліквідувати, щоб не сталося пожежі. На щастя, ніхто не постраждав. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 14. Juli 2020

Ранее в Киеве жители многоэтажного дома на Голосеевском проспекте обнаружили в подъезде около полутора килограммов взрывчатого вещества, шесть электродетонаторов, пистолет системы Макарова с тактической рукоятью и несколько коробок с боеприпасоами. Все это было спрятано в целлофановом пакете за дверью между этажами.

Напомним, полиция экстренно перекрыла дорогу в Киеве, кадры происходящего: "может взорваться в любой момент".

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