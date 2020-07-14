В Киеве полиция перекрыла дорогу из-за угрозы взрыва

Как сообщает Politeka.net, об этом в социальной сети Facebook пишет сообщество "Киев Оперативный".

14 июля на перекрестке улиц Героев Днепра и Зои Гайдай заметили предмет, похожий на гранату. Неизвестно как, но он оказался прямо посреди дороги. Если это действительно граната, то она может взорваться в любой момент.

Как сообщают очевидцы, сотрудники патрульной полиции оперативно перекрыли движение на участке: с одной стороны поставили ограничительные конусы, а с другой еще и заблокировали путь автомобилем. Подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее стало известно, что грабитель атаковал жертву с гранатой во дворе жилого дома в Дарницком районе Киева. По словам очевидцев, злоумышленник взрывом оглушил жертву, а затем забрал все ценности у беспомощного человека. К пострадавшему быстро сбежались местные жители, которые вызвали бригаду "скорой помощи" и правоохранителей.

"У нас осваивают новый вид грабежа, схема такая: 1) Бросают под ноги самодельную гранату; 2) Жертву е*ашит осколками! 3) Пока пострадавший истошно орёт, с него снимают всё ценное. А главное - никак не предохранишься. Не помогут ни спортивные навыки, ни волына в кармане", - написали авторы публикации.

Напомним, Кличко предупредил об ужесточении карантина в Киеве: "Не хочу никого пугать, но...".

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