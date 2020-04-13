Масштабна пожежа, яка вже більше тижня буяє в Чорнобильській зоні, підбирається до міста Прип'ять

За словами члена Громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослава Ємельяненка, зараз вогонь вже знаходиться в двох кілометрах від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, і від самої ЧАЕС.

Інший член Громадської Ради Ярослав Железняк зараз знаходиться в епіцентрі подій. На своїй сторінці у Facebook він поділився останньою інформацією в понеділок, 13 квітня.

«Загоряння вже почалося біля станції Янів, яке знаходиться під Прип'яттю. Пожежні бригади чергують біля станції Янів, намагаються локалізувати пожежу, щоб він не перейшов на іншу сторону станції, яка пов'язана лісовою підстилкою з містом Прип'ять», - повідомив очевидець.

Ярослав Ємельяненко допустив ускладнення ситуації. За його словами, ситуація ускладнена тим, що там дуже сухі болота і висока і повністю суха трава.

«Достатньо однієї іскри або сильного пориву вітру і це все загориться, ми втратимо Прип'ять», - заявив він.

Також наголошується, що сьогодні вранці були помічені колони машин Нацгвардії для гасіння пожежі.

Телеграм-канал PavlovskyNews повідомляє, що з-за пожежі страждають і рятувальники.

«Там пацани вчора біля 7 реактора гасили, так радіації нахапалися жорстко. Може навіть машину назад не дозволять забрати, бо в радіації», - написав представник ДСНС.

Його колеги перекопують землю, щоб не допустити розповсюдження вогню.

Зазначимо, експерти відзначають, що ситуація з пожежами в Україні може бути гірше, ніж в Австралії, оскільки у нас немає стільки техніки і добровільних навчених пожежних команд. Більше того, труднощі з водою, які почали виникати через зміни клімату, можуть зробити ситуацію критичною.

А якщо в період пожеж ще прийде антициклон – весь отруйний дим просто нерухомо ляже над містами і селами. У такому випадком може навіть повторитися трагічна ситуація, яка трапилася в Лондоні 1952 року, коли від вугільного смогу загинуло 12 тисяч осіб

Нагадаємо, чорнобильський пожежа перекинувся на житлові будинки, почалася евакуація: що з рівнем радіації.

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