Життя 2-річної дитини обірвалася після прийому у київського лікаря

Про це йдеться в сюжеті ТСН ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Батьки 2-річного Максима у смерті свого сина звинувачують лікарів, до яких вони прийшли на прийом.

З'ясувалося, що до походу в лікарню дитина стрибала на ліжку, а в руках тримала відірвану ніжку від ляльки. Швидше за все, він з'їв деталь від іграшки і поперхнувся, тому батьки одразу ж відвезли сина до лікарні на Богатирській.

Після огляду фахівець направив Максима на гастроскопію. По закінченню першої процедури доктор заявив, що нічого в шлунку не бачить і призначив зробити її повторно. Після цього у дитини розпухла шия і він посинів.

Після смерті маленького Максима зробили експертизу і вона показала, що він помер від розриву глотки і стравоходу. Керівництво медичного закладу всіляко відмовлятися коментувати ситуацію.

"У нас немає висновку. Вибачте. Оцінку дадуть компетентні органи. Я не можу поки нічого говорити. Зондування дитині було показано. Так, кровотеча шлунка була", - заявила в коментарі журналістам завідувачка хірургічного відділення.

За умови, якщо лікарська помилка буде доведена, то лікарю загрожує до п'яти років позбавлення волі. Зараз батькам доведеться провести ще одну експертизу, щоб довести, від чого померла дитина.

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