Жизнь 2-летнего ребенка оборвалась после приема у киевского врача

Об этом говорится в сюжете ТСН ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Родители 2-летнего Максима в смерти своего сына обвиняют врачей, к которым они пришли на прием.

Выяснилось, что до похода в больницу ребенок прыгал на кровати, а в руках держал оторванную ножку от куклы. Скорее всего, он съел деталь от игрушки и поперхнулся, поэтому родители сразу же отвезли сына в больницу на Богатырской.

После осмотра специалист направил Максима на гастроскопию. По окончанию первой процедуры доктор заявил, что ничего в желудке не видит и назначил сделать ее повторно. После этого у ребенка распухла шея и он посинел.

После смерти маленького Максима сделали экспертизу и она показала, что он скончался от разрыва глотки и пищевода. Руководство медицинского учреждения всячески отказываться комментировать ситуацию.

"У нас нет вывода. Извините. Оценку дадут компетентные органы. Я не могу пока ничего говорить. Зондирование было ребенку показано. Да, кровотечение желудка было", - заявила в комментарии журналистам заведующая хирургического отделения.

При условии, если врачебная ошибка будет доказана, то врачу грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас родителям предстоит провести еще одну экспертизу, чтобы точно доказать, от чего умер их ребенок.

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