Появилось видео убийства в центре Киева пластического хирурга Андрея Сотника, которое произошло 2 февраля на улице Саксаганского

Ролик опубликовали в Телеграм-канале "Киев Оперативный". Момент убийства удалось зафиксировать на одной из камер наблюдения. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Отметим также, полиция обнародовала приметы преступника, который застрелил мужчину в самом центре Киева вечером, 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве хирурга Андрея Сотника. По предварительным данным, его рост 170-175, кавказская внешность. Среднего телосложения, одет в черные джинсы, куртку и кепку, при себе имеет оружие!" - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что характер смертельных ранений говорит о том, что киллер во время убийства использовал гладкоствольное оружие, вероятно обрез.

В столице объявлен оперативный план "Сирена", направленный на задержание преступника. Передвижения убитого до и после расстрела сейчас пытаются отследить по системе видеонаблюдения "Безпечне місто".

Андрею Сотнику было 43 года. Он являлся кандидатом медицинских наук, пластическим и эстетическим хирургом, хирург кисти, а также числился руководителем клиники DMK Ukraine.

Напомним, 2 февраля около 18:00 Андрей Сотник зашел в арку возле своего дома. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего стрелявший забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, 26 января, на территории Гидропарка в Киеве открыли стрельбу.

По словам очевидцев, это были трое мужчин кавказской внешности, но они скрылись на салатовом Daewoo Lanos. Полиция ввела по городу план «Перехват».

Как стало известно, все началось около 02:00 часов ночи со словесной перепалки между компаниями. Все закончилось тем, что один из мужчин достал с кармана травматический пистолет и выстрелил им в оппонента.

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