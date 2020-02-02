В Киеве на улице Саксаганского расстреляли мужчину

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию Эспрессо в Facebook. Известно, что при нападении погиб мужчина. Он скончался на месте от полученных ранений. Его личность уже установлена - житель столицы 1977 года рождения.

Как сообщили на странице в соцсети, неизвестный мужчина сделал несколько выстрелов в сторону жертвы и после убийства забрал у него пакет, а после – убежал с места преступления.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и кинологи:

"На розыск убийцы и его задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15-ти лет лишения свободы", – идет речь в сообщении.

В сети и СМИ, в то же время, начинают появляться версии о заказном характере преступления.

У центрі Києва вбили чоловіка Шевченківському районі столиці невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет та втік Про це повідомляють #ВартовіЕспресо. У місті Києві, у Шевченківському районі сталася надзвичайна подія - застрелили чоловіка. Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці. До місця пригоди прибули кілька патрулів поліції, слідчо-оперативна група, медики швидкої. Наразі правоохоронці здійснюють обхід території і опитування можливих свідків. Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі події першими. Gepostet von Вартові еспресо am Sonntag, 2. Februar 2020

Ранее сообщалось о том, что стрельба произошла в центре Москвы.

По данным оперативников, женщину расстреляли из-за конфликта на дороге. Чёрный BMW из которого и стреляли - скрылся с места.

«На 3-й Фрунзенской улице бэха и "Лада" не поделили дорогу, водитель "бумера" начал стрелять и выпустил четыре пули в стекло противника», - сообщил «Mash». По данным источника, 33-летняя жена водителя "Лады" серьезно ранена.

Однако в пресс-службе МВД россСМИ сообщили, что все описанное выше – не полностью соответствует реальности:

«По данным СМИ, мужчина выпустил четыре пули в лобовое стекло автомобиля, в котором находилась женщина. Ей якобы потребовалась медицинская помощь». В столичном же МВД информацию опровергли:

«В 18:36 на службу 02 поступило сообщение о дорожном конфликте по адресу 3-я Фрунзенская 38/12. Установлено что между мужчиной и женщиной произошел конфликт». В полиции Москвы сообщили, что пострадавших в ходе конфликта нет.

Напомним, мощный взрыв прогремел в столице, началась стрельба: первые подробности и кадры ада

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