В Киеве на улице Саксаганского расстреляли мужчину
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию Эспрессо в Facebook. Известно, что при нападении погиб мужчина. Он скончался на месте от полученных ранений. Его личность уже установлена - житель столицы 1977 года рождения.
Как сообщили на странице в соцсети, неизвестный мужчина сделал несколько выстрелов в сторону жертвы и после убийства забрал у него пакет, а после – убежал с места преступления.
Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и кинологи:
"На розыск убийцы и его задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция. Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15-ти лет лишения свободы", – идет речь в сообщении.
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В сети и СМИ, в то же время, начинают появляться версии о заказном характере преступления.
Ранее сообщалось о том, что стрельба произошла в центре Москвы.
По данным оперативников, женщину расстреляли из-за конфликта на дороге. Чёрный BMW из которого и стреляли - скрылся с места.
«На 3-й Фрунзенской улице бэха и "Лада" не поделили дорогу, водитель "бумера" начал стрелять и выпустил четыре пули в стекло противника», - сообщил «Mash». По данным источника, 33-летняя жена водителя "Лады" серьезно ранена.
Однако в пресс-службе МВД россСМИ сообщили, что все описанное выше – не полностью соответствует реальности:
«По данным СМИ, мужчина выпустил четыре пули в лобовое стекло автомобиля, в котором находилась женщина. Ей якобы потребовалась медицинская помощь». В столичном же МВД информацию опровергли:
«В 18:36 на службу 02 поступило сообщение о дорожном конфликте по адресу 3-я Фрунзенская 38/12. Установлено что между мужчиной и женщиной произошел конфликт». В полиции Москвы сообщили, что пострадавших в ходе конфликта нет.
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