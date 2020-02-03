В Киеве разыскивают киллера, который застрелил известного пластического хирурга.

Вечером 2 февраля в центре Киева произошло убийство. Неизвестный застрелил 43-летнего пластического хирурга, руководителя клиники DMK Ukraine Андрея Сотника. Убийство произошло возле дома Сотника по ул. Саксаганского. Вероятнее всего, убийца ждал, когда мужчина вернется домой.

По предварительным данным, в руках у Сотника в момент убийства находился пакет, который киллер забрал с собой. Как рассказали свидетели, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, после чего схватил пакет и скрылся с места преступления. Сейчас в Киеве проводят спецоперацию по поиску преступника. Экс-нардеп и журналист Игорь Мосийчук в своем Телеграмм-канале написал, что убийца – мужчина кавказской внешности, который был одет в черные джинсы, куртку и кепку. Его приблизительный рост 170-175 сантиметров.

По мнению Мосийчука, это было заказное убийство, потому что киллер делал контрольные выстрелы.

«Характер смертельных ранений говорит о том, что киллер при убийстве использовал гладкоствольное оружие, предположительно обрез», - отметил Мосийчук.

В полиции рассматривают сразу несколько версий. По одной из версий, мужчину убили из-за пакета и его содержимого.

«Очевидно, целью киллера был тот самый пакет, с которым и скрылся злоумышленник», - отмечают правоохранители.

На Саксаганского застрелили мужчину Gepostet von Информатор Киев am Sonntag, 2. Februar 2020

Сейчас полиция пытается установить, что было в украденном пакете, и куда направлялся пластический хирург. По одной из версий, в пакете могла находится крупная сумма денег.

Кроме этого, в полиции не исключают, что убийство могли совершить из-за личной неприязни, связанной с профессиональной деятельностью, или на заказ с целью мести.

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