З'явилося відео вбивства в центрі Києва пластичного хірурга Андрія Сотника, яке відбулося 2 лютого на вулиці Саксаганського

Ролик опублікували в Телеграм-каналі "Київ Оперативний". Момент вбивства вдалося зафіксувати на одній з камер спостереження. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Відзначимо також, поліція оприлюднила прикмети злочинця, який застрелив чоловіка в самому центрі Києва ввечері, 2 лютого. Про це повідомляє прес-служба відомства на своїй сторінці в Facebook.

"Поліція розшукує підозрюваного у вбивстві хірурга Андрія Сотника. За попередніми даними, його зріст 170-175, кавказька зовнішність. Середньої статури, одягнений у чорні джинси, куртку і шапку, при собі зброю!" - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що характер смертельних поранень говорить про те, що кіллер під час вбивства використовував гладкоствольну зброю, ймовірно обріз.

У столиці оголошений оперативний план "Сирена", спрямований на затримання злочинця. Пересування вбитого до і після розстрілу зараз намагаються відстежити за системою відеоспостереження "Безпечне місто".

Андрію Сотнику було 43 роки. Він був кандидатом медичних наук, пластичних і естетичних хірургом, хірург кисті, а також значився керівником клініки DMK Ukraine.

Нагадаємо, 2 лютого близько 18:00 Андрій Сотник зайшов у арку біля свого будинку. У цей момент ззаду до нього підбіг невідомий і кілька разів вистрілив. Після чого нападник забрав пакет з невідомим вмістом і зник.

Нагадаємо, в ніч з суботи на неділю, 26 січня, на території Гідропарку в Києві відкрили стрілянину.

За словами очевидців, це були троє чоловіків кавказької зовнішності, але вони втекли на салатовому Daewoo Lanos. Поліція ввела по місту план «Перехоплення».

Як стало відомо, все почалося близько 02:00 ночі зі словесної перепалки між компаніями. Все закінчилося тим, що один з чоловіків дістав з кишені травматичний пістолет і вистрілив їм в опонента.

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