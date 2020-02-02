У Києві на вулиці Саксаганського розстріляли чоловіка

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію Еспрессо в Facebook. Відомо, що при нападі загинув чоловік. Він помер на місці від отриманих поранень. Його особу вже встановлено - житель столиці 1977 року народження.

Як повідомили на сторінці у соцмережі, невідомий чоловік зробив кілька пострілів у бік жертви і після вбивства забрав у нього пакет, а потім – втік з місця злочину.

Зараз на місці НП працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологи:

"На розшук вбивці і його затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція. Слідчі почали кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

В мережі і ЗМІ, у той же час, починають з'являтися версії про замовний характер злочину.

У центрі Києва вбили чоловіка Шевченківському районі столиці невідомий застрелив чоловіка, забрав у нього пакет та втік Про це повідомляють #ВартовіЕспресо. У місті Києві, у Шевченківському районі сталася надзвичайна подія - застрелили чоловіка. Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці. До місця пригоди прибули кілька патрулів поліції, слідчо-оперативна група, медики швидкої. Наразі правоохоронці здійснюють обхід території і опитування можливих свідків. Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі події першими. Gepostet von Вартові еспресо am Sonntag, 2. Februar 2020

Раніше повідомлялося про те, що в стрілянина сталася в центрі Москви.

За даними оперативників, жінку розстріляли через конфлікт на дорозі. Чорний BMW, із якого стріляли - втік з місця:

«На 3-й Фрунзенській вулиці беха та "Лада" не поділили дорогу, водій "бумера" почав стріляти і випустив чотири кулі в скло противника», - повідомив «Mash». За даними джерела, 33-річна дружину водія "Лади" серйозно поранено.

Однак у прес-службі МВС росЗМІ повідомили, що все описане вище – не повністю відповідає реальності:

«За даними ЗМІ, чоловік випустив чотири кулі в лобове скло автомобіля, в якому перебувала жінка. Їй нібито знадобилася медична допомога». У столичному МВС інформацію спростували:

«У 18:36 на службу 02 надійшло повідомлення про дорожній конфлікт за адресою 3-я Фрунзенська 38/12. Встановлено, що між чоловіком і жінкою стався конфлікт». У поліції Москви повідомили, що постраждалих в ході конфлікту немає.

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