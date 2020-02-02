У Києві на вулиці Саксаганського розстріляли чоловіка
Про це пише Politeka.net з посиланням на публікацію Еспрессо в Facebook. Відомо, що при нападі загинув чоловік. Він помер на місці від отриманих поранень. Його особу вже встановлено - житель столиці 1977 року народження.
Як повідомили на сторінці у соцмережі, невідомий чоловік зробив кілька пострілів у бік жертви і після вбивства забрав у нього пакет, а потім – втік з місця злочину.
Зараз на місці НП працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологи:
"На розшук вбивці і його затримання орієнтовані всі наряди, проводиться спеціальна поліцейська операція. Слідчі почали кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.
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В мережі і ЗМІ, у той же час, починають з'являтися версії про замовний характер злочину.
Раніше повідомлялося про те, що в стрілянина сталася в центрі Москви.
За даними оперативників, жінку розстріляли через конфлікт на дорозі. Чорний BMW, із якого стріляли - втік з місця:
«На 3-й Фрунзенській вулиці беха та "Лада" не поділили дорогу, водій "бумера" почав стріляти і випустив чотири кулі в скло противника», - повідомив «Mash». За даними джерела, 33-річна дружину водія "Лади" серйозно поранено.
Однак у прес-службі МВС росЗМІ повідомили, що все описане вище – не повністю відповідає реальності:
«За даними ЗМІ, чоловік випустив чотири кулі в лобове скло автомобіля, в якому перебувала жінка. Їй нібито знадобилася медична допомога». У столичному МВС інформацію спростували:
«У 18:36 на службу 02 надійшло повідомлення про дорожній конфлікт за адресою 3-я Фрунзенська 38/12. Встановлено, що між чоловіком і жінкою стався конфлікт». У поліції Москви повідомили, що постраждалих в ході конфлікту немає.
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