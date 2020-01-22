Під Києвом, в смт.Коцюбинське, місцеві жителі стали свідками конфлікту зі стріляниною у дворі свого будинку
Проти двох п'яних гостей виступив чоловік з травматичним пістолетом. В результаті постраждала одна людина.
Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.
Як відомо, у двір прийшли двоє чоловіків і почали розпивати спиртні напої на дитячому майданчику. Терпіння одного з мешканців багатоповерхового будинку обірвалося, коли весела парочка почала, не відходячи від "столу", справляти нужду в місці, де грають діти.
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Чоловік вийшов на вулицю і почалася розмова на підвищених тонах. Мешканець будинку дістав пістолет і намагався налякати бандитів пострілом у повітря.
Однак це тільки стало закликом до насильства, так як двоє далеко нетверезих товаришів напали на нього і почали бити. Чоловік відкрив вогонь по опонентам і прострілив одному з них ногу, а другий виявився не самим надійним другом і зник з місця події.
Слід зазначити, що двоє фігурантів цієї історії, потерпілий і мешканець будинку, були затримані копами. Документи на зброю у власника пістолета є. Чоловіка, який втік, все ще розшукують.
Раніше ми писали, що у Києві в будівлі ЦВК знайшли застреленим працівника УДО.
НП сталася в будівлі Центральної виборчої комісії за адресою площа Лесі Українки, 1, ввечері в понеділок, 20 січня.
Як з'ясувалося, тіло чоловіка було виявлено близько 18:00. Загиблий виявився співробітником Управління державної охорони (УДО).
Відомо, що чоловік застрелився з табельної зброї.
«За попередньою інформацією, співробітник УДО застрелився з табельної зброї», - повідомило джерело.
Загиблому військовослужбовцю було 25 років. Причини самогубства залишаються невідомими.
Нагадаємо, гору трупів виявили в багатоповерхівці Києва.
Як повідомляла Politeka, масове побоїще біля метро в Києві: все закінчилося стріляниною, багато постраждалих.
Також Politeka писала про стрілянині біля обміну валют у Києві: цілилися прямо в голову, кадри з місця трагедії.