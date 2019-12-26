В четверг, 26 декабря украинскую столицу всколыхнула стрельба среди бела дня

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию "Киев Оперативный" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

На рынке "Виноградар" в Киеве неизвестные выскочили из машины и открыли огонь. Одна из пуль попала женщине в голову. Известно, что нападавшие стреляли из пистолета резиновыми пулями.

Злоумышленники попали в голову женщине, в возрасте около 60 лет:

«Она стояла возле пункта обмена валют». Сейчас пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Детали инцидента выясняются, на месте много полиции, территория оцеплена.

Щойно на ринку "Виноградар" невідомі під'їхали на автівці, з якої здійснили постріл у бік жінки (близько 60 років), яка саме знаходилася біля пункту обміну валют. Куля потрапила жінці у голову. Наразі відомо, що стріляли із пістолета гумовими кулями. На щастя, жива, забрали до лікарні. Зараз встановлюються всі обставини події. Gepostet von Киев Оперативный am Donnerstag, 26. Dezember 2019

Как сообщалось ранее, вечером в воскресенье, 1 декабря, в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. Инцидент произошел на улице Льва Толтого возле перекрестка с Тарасовской.

«В центре стреляли в Range Rover с ребенком внутри», – гласит надпись под видео.

В 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план «Сирена» по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови.

По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находится в машине. Пока неизвестно, мальчик это или девочка. Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение — пока неизвестно. Следствие продолжается.

Напомним, трагедия в центре Киева забрала жизни человека

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