В четверг, 26 декабря украинскую столицу всколыхнула стрельба среди бела дня
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию "Киев Оперативный" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
На рынке "Виноградар" в Киеве неизвестные выскочили из машины и открыли огонь. Одна из пуль попала женщине в голову. Известно, что нападавшие стреляли из пистолета резиновыми пулями.
Злоумышленники попали в голову женщине, в возрасте около 60 лет:
«Она стояла возле пункта обмена валют». Сейчас пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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Детали инцидента выясняются, на месте много полиции, территория оцеплена.
Как сообщалось ранее, вечером в воскресенье, 1 декабря, в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. Инцидент произошел на улице Льва Толтого возле перекрестка с Тарасовской.
«В центре стреляли в Range Rover с ребенком внутри», – гласит надпись под видео.
В 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план «Сирена» по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.
С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови.
По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находится в машине. Пока неизвестно, мальчик это или девочка. Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение — пока неизвестно. Следствие продолжается.
Напомним, трагедия в центре Киева забрала жизни человека
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