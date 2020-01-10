В Киеве в подвале жилого дома обнаружили трупы мужчин

Жуткую находку обнаружил сантехник, который спустился в подвал дома на улице Маршала Малиновского утром в пятницу, 10 января. Он наткнулся на тела троих мужчин, которые, судя по всему, находились в подвале долгое время. Об этом рассказали в столичной полиции.

Тела пролежали в подвале так долго, что лица покойников успели почернеть. Судмедэксперт уже успел осмотреть трупы прямо на месте происшествия. По его предварительной оценке, следов насильственной смерти на них не нашлось.

Точная причина смерти мужчин может быть установлена только по итогам судебно-медицинской экспертизой. Полицейские проведут проверку, которая позволит дать правовую квалификацию инцидента.

Полицейские в комментарии изданию «Сегодня» рассказали о том, что в подвале помимо трупов был обнаружен алкоголь. Они не исключили, что погибшие могли отмечать Новый год в такой специфической обстановке. Возможно, мужчины отравились некачественным алкоголем.

«В подвале была жуткая картина и запах. На столе стоял алкоголь и еда. Возможно, это последствия встречи Нового года. Судя по телам, они давно находились в подвале, лица успели потемнеть», - рассказали правоохранители.

Они уже установили личности двух погибших: у мужчин при себе были документы. Личность третьего пока остается загадкой.

Жильцы дома утверждают, что уже видели умерших ранее. Предполагается, что они выбили окно в подвал и периодически там жили.

Ранее мы писали о том, что жительница Киева обнаружила трупы двух девушек в своей квартире, которую она сдавала посуточно.

Трагедия произошла в Подольском районе Киева. Известно, что 31 декабря квартиру арендовали парень с девушкой и они должны были ее сдать 4 января.

Но когда хозяйка зашла в квартиру, то на балконе она увидела два трупа, лежащих друг на друге. Погибшими оказались Маша Камынина и Ева Лысенко, которых ранее объявили в розыск.

Их тела были связаны и все изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

Напомним, убийство девушек в Киеве: тела нашли на балконе, детали расправы и фото подозреваемых.

Как сообщала Politeka, бездыханное тело обнаружили возле ночного клуба в Киеве: "нанесли удар прямо в...".

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