Преступление ошарашило своей жестокостью даже силовиков

Появились новые подробности жуткого убийства в Киеве

Об этом пишет Информатор.

Как известно, трупы двух девушек обнаружила женщина в своей квартире, которую она сдавала посуточно.

Трагедия произошла в Подольском районе Киева. Известно, что 31 декабря квартиру арендовали парень с девушкой и они должны были ее сдать 4 января.

Но когда хозяйка зашла в квартиру, то на балконе она увидела два трупа, лежащих друг на друге. Погибшими оказались Маша Камынина и Ева Лысенко, которых ранее объявили в розыск.

Их тела были связаны и все изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

Полицией, в свою очередь, по подозрению в двойном убийстве были объявлены в розыск Ксендзик Сергей Дмитриевич 25.05.1985 года рождения (ранее судим) и Бершацкая Елизавета Васильевна 28.08.2000 года рождения.

По факту гибели двух девушек открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) УКУ.

Ранее мы сообщали о громком убийстве, к которому может быть причастен полицейский. Известно, что трагедия произошла в Каховке.

1 января был убит местный житель Владимир Чебукин. По информации следствия, 29-летний мужчина совершил несколько выстрелов из ружья в Чебукина, от полученных огнестрельных ранений тот скончался.

Во время перестрелки на месте присутствовал сотрудник полиции, который стал основным свидетелем резонансного убийства. Этот факт взбесил местных жителей, которые решили устроить настоящий бунт под зданием полиции.

"Здание райотдела забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. На месте пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки. Улица под райотделом перекрыта силовиками", - информировали местные издания.

Также известно, что делом заинтересовалось ГБР. В отношении сотрудника полиции было открыто производство по факту возможного превышения стражем власти или служебных полномочий .

Напомним, загадочное убийство на заправке в Николаеве: душегуба поймали, новые детали трагедии

Как сообщала Politeka, украинец устроил жестокую расправу над любовницей и ее дочерью: "Подключил к сети и..."

Также Politeka писала, что жестокое убийство в Николаеве: жертва знала об убийце, но полиция не помогла