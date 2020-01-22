Под Киевом, в пгт.Коцюбинское, местные жители стали свидетелями конфликта со стрельбой во дворе своего дома

Против двух пьяных гостей выступил мужчина с травматическим пистолетом. В результате, пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как известно, во двор пришли двое мужчин и стали распивать спиртные напитки на детской площадке. Терпение одного из жильцов многоэтажного дома оборвалось, когда веселая парочка начала, не отходя от "стола", справлять нужду в месте, где играют дети.

Мужчина вышел на улицу и начался разговор на повышенных тонах. Житель дома достал пистолет и пытался напугать беспредельщиков выстрелом в воздух.

Однако это только стало призывом к насилию, так как двое далеко нетрезвых товарищей напали на него и начали бить. Мужчина открыл огонь уже в оппонентов и прострелил одному из них ногу, а другой оказался не самым надежным другом и скрылся с места происшествия.

Следует отметить, что двое фигурантов этой истории, потерпевший и житель дома, были задержаны копами. Документы на оружие у владельца пистолета есть. Мужчину, который сбежал, все еще разыскивают.

Ранее мы писали, что в Киеве в здании ЦИК нашли застреленным работника УГО.

ЧП произошло в здании Центральной избирательной комиссии по адресу площадь Леси Украинки, 1, вечером в понедельник, 20 января.

Как выяснилось, тело мужчины было обнаружено около 18:00. Погибший оказался сотрудником Управления государственной охраны (УГО).

Известно, что мужчина застрелился из табельного оружия.

«По предварительной информации, сотрудник УГО застрелился из табельного оружия», - сообщил источник.

Погибшему военнослужащему было 25 лет. Причины самоубийства остаются неизвестными.

Напомним, гору трупов обнаружили в многоэтажке Киева.

Как сообщала Politeka, массовое побоище у метро в Киеве: все закончилось стрельбой, много пострадавших.

Также Politeka писала о стрельбе возле обмена валют в Киеве: целились прямо в голову, кадры с места трагедии.