«Нульове розмитнення» авто для військовослужбовців і ветеранів досі не запровадили: держава шукає баланс між потребами захисників, наповненням бюджету та захистом від корупційних схем.

Компенсацію авто для військових з інвалідністю вже підтримав комітет Ради, а от нульове розмитнення машин для всіх захисників і ветеранів парламент ухвалювати не поспішає. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що законопроєкт винесуть на розгляд лише після того, як буде знайдено баланс між потребами військових, наповненням державного бюджету та захистом від корупційних схем.

Головна причина — гроші. Як повідомляє «Укрінформ», спікер нагадав, що в умовах війни 70% бюджету становить міжнародна допомога, а Україна самостійно збирає лише 30 копійок з кожної гривні. Тому держава, за його словами, не може дозволити собі популізму й відмови від митних надходжень.

Стефанчук додав, що парламент уже ухвалив низку рішень щодо скасування мита на дрони, засоби радіоелектронної боротьби та інші товари для армії. Це створило додаткові втрати для бюджету, які доведеться компенсувати, перш ніж давати «зелене світло» безкоштовному ввезенню легкових автомобілів.

Окремим аргументом стала боротьба зі зловживаннями. Спікер навів приклад безкоштовної роздачі земель у минулому, якою користувалися шахраї. За його словами, процедуру розмитнення треба врегулювати так, щоб допомогу отримували виключно ті, хто її справді потребує, — а не перекупники, які продавали гуманітарні машини.

Хто матиме право на нульове розмитнення і які умови

Йдеться про автомобілі для військовослужбовців і ветеранів. Саме ці дві категорії згадані в законопроєкті, однак конкретний перелік документів, гранична вартість авто та строки ще не затверджені — вони стануть зрозумілими після того, як документ отримає фінальний текст і буде ухвалений.

Відомо лише, що механізм має містити антикорупційні фільтри: щоб машини не ввозили «для військових» лише на папері, а потім не продавали через інтернет. У Миколаєві та Харкові вже затримували людей, яких підозрюють у ввезенні авто як гуманітарної допомоги для ЗСУ з подальшим перепродажем.

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