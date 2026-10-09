«Нулевое растаможивание» авто для военнослужащих и ветеранов до сих пор не ввели: государство ищет баланс между потребностями защитников, наполнением бюджета и защитой от коррупционных схем.

Компенсацию авто для военных с инвалидностью уже поддержал комитет Рады, а вот нулевое растаможивание машин для всех защитников и ветеранов парламент принимать не спешит. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что законопроект вынесут на рассмотрение лишь после того, как будет найден баланс между потребностями военных, наполнением государственного бюджета и защитой от коррупционных схем.

Главная причина — деньги. Как сообщает «Укринформ», спикер напомнил, что в условиях войны 70% бюджета составляет международная помощь, а Украина самостоятельно собирает лишь 30 копеек с каждой гривны. Поэтому государство, по его словам, не может позволить себе популизма и отказа от таможенных поступлений.

Стефанчук добавил, что парламент уже принял ряд решений об отмене пошлины на дроны, средства радиоэлектронной борьбы и другие товары для армии. Это создало дополнительные потери для бюджета, которые придется компенсировать, прежде чем давать «зеленый свет» бесплатному ввозу легковых автомобилей.

Отдельным аргументом стала борьба со злоупотреблениями. Спикер привел пример бесплатной раздачи земель в прошлом, которой пользовались мошенники. По его словам, процедуру растаможивания нужно урегулировать так, чтобы помощь получали исключительно те, кто в ней действительно нуждается, — а не перекупщики, продававшие гуманитарные машины.

Кто получит право на нулевое растаможивание и какие условия

Речь идет об автомобилях для военнослужащих и ветеранов. Именно эти две категории упомянуты в законопроекте, однако конкретный перечень документов, предельная стоимость авто и сроки еще не утверждены — они станут понятными после того, как документ получит финальный текст и будет принят.

Известно лишь, что механизм должен содержать антикоррупционные фильтры: чтобы машины не ввозили «для военных» только на бумаге, а затем не продавали через интернет. В Николаеве и Харькове уже задерживали людей, которых подозревают во ввозе авто как гуманитарной помощи для ВСУ с последующей перепродажей.

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