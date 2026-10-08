Мобілізація в Україні передбачає виконання військовозобов’язаними правил військового обліку та взаємодію з територіальними центрами комплектування.

Мобілізація в Україні водночас не скасовує права громадян, тому спірні ситуації під час перебування у ТЦК мають вирішуватися в межах закону.

Адвокатка Надія Корінна пояснила виданню «Фокус», як діяти, якщо у людини забрали телефон, обмежили зв’язок із близькими або не дозволяють залишити приміщення.

За словами юристки, представники центру не мають права примусово вилучати особистий телефон військовозобов’язаного.

Водночас усередині установи можуть діяти режимні правила. Наприклад, забороняти відеозйомку або передбачати добровільне передання гаджета на зберігання.

Якщо мобільний пристрій забрали саме силоміць, адвокатка радить не загострювати ситуацію. Насамперед варто подбати про безпеку та спробувати повідомити рідних про своє місцеперебування.

Якщо людині дають документи на підпис, не варто просто відмовлятися. У них можна письмово зазначити свої зауваження.

Наприклад, вказати, що телефон вилучили без згоди, не надали можливості отримати правову допомогу або порушили порядок проходження ВЛК. Якщо медичні проблеми не врахували, це також слід зазначити.

Такі записи можуть стати підставою для подальшої скарги чи службової перевірки.

Важливо розуміти й інше. Перевіряти військово-облікові документи мають право працівники ТЦК та поліцейські у складі груп оповіщення. А адміністративне затримання за порушення правил обліку належить до повноважень поліції.

Якщо зв’язку з людиною немає

Коли родичі знають, що людина перебуває у ТЦК, але не можуть із нею поговорити, адвокатка радить не зволікати із юридичною допомогою.

Захисник може діяти безпосередньо через офіційні запити. Зокрема, звертатися до ТЦК, поліції, Військової служби правопорядку, Державного бюро розслідувань або до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Мобілізація в Україні не означає, що громадянин втрачає право на правову допомогу чи може бути позбавлений зв’язку без законних підстав.

Куди скаржитися

Якщо є підстави вважати, що посадовці перевищили свої повноваження, звернення можна подати до відповідних державних органів.

Серед них — гаряча лінія Міністерства оборони за номером 1512, Військова служба правопорядку, ДБР, Національна поліція та Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

За словами Надії Корінної, наслідки для працівників ТЦК залежать від конкретних обставин. Це може бути дисциплінарна відповідальність після службової перевірки або кримінальна — якщо в діях посадовців виявлять склад відповідного правопорушення.

Тому Мобілізація в Україні не скасовує законних процедур. Якщо людина вважає, що її права порушили, важливо не вступати в конфлікт, а зафіксувати обставини та залучити адвоката.