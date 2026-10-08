Мобилизация в Украине предполагает выполнение военнообязанных правил военного учета и взаимодействие с территориальными центрами комплектования.

Мобилизация в Украине не отменяет права граждан, поэтому спорные ситуации во время пребывания в ТЦК должны решаться в рамках закона.

Адвокат Надежда Коренная объяснила изданию «Фокус», как поступить, если у человека забрали телефон, ограничили связь с близкими или не позволяют покинуть помещение.

По словам юриста, представители центра не имеют права принудительно изымать личный телефон военнообязанного.

В то же время, внутри учреждения могут действовать режимные правила. Например, запрещать видеосъемку или предусматривать добровольную передачу гаджета на хранение.

Если мобильное устройство забрали именно насильно, адвокат советует не обострять ситуацию. Прежде всего следует позаботиться о безопасности и попытаться сообщить родным о своем местонахождении.

Если человеку дают документы на подпись, не стоит отказываться. В них можно письменно указать свои замечания.

Например, указать, что телефон изъяли без согласия, не предоставили возможность получить правовую помощь или нарушили порядок прохождения ВЛК. Если медицинские проблемы не учли, это следует отметить.

Такие записи могут стать основанием для последующей жалобы или служебной проверки.

Важно понимать и другое. Проверять военно-учетные документы имеют право работники ТЦК и полицейские в составе групп оповещения. А административное задержание за нарушение правил учета относится к полномочиям полиции.

Если связи с человеком нет

Когда родственники знают, что человек находится в ТЦК, но не могут с ним поговорить, адвокат советует не медлить с юридической помощью.

Защитник может действовать непосредственно по официальным запросам. В частности, обращаться в ТЦК, полицию, Военную службу правопорядка, Государственное бюро расследований или в Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Мобилизация в Украине не означает, что гражданин лишается права на правовую помощь или может быть лишен связи без законных оснований.

Куда жаловаться

Если есть основания полагать, что должностные лица превысили свои полномочия, обращение можно подать в соответствующие государственные органы.

Среди них – горячая линия Министерства обороны по номеру 1512, Военная служба правопорядка, ДБР, Национальная полиция и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

По словам Надежды Коренной, последствия для работников ТЦК зависят от конкретных обстоятельств. Это может быть дисциплинарная ответственность после служебной проверки или уголовная – если в действиях должностных лиц выявят состав соответствующего правонарушения.

Поэтому мобилизация в Украине не отменяет законных процедур. Если человек считает, что его права нарушили, важно не вступать в конфликт, а зафиксировать обстоятельства и привлечь адвоката.