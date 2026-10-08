Станом на 1 вересня 2026 року запаси зерна в Україні досягли 24,6 млн тонн — на 10 млн тонн більше, ніж роком раніше. Головна причина — різке падіння експорту через обмежену пропускну спроможність логістичних маршрутів.

Запаси зерна в Україні станом на 1 вересня досягли 24,6 млн тонн — приблизно на 10 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Всеукраїнську аграрну раду (ВАР) та дані аграрного відомства.

Чому різко впав експорт

У вересні експорт українського зерна скоротився більш ніж на 60%, а поставки олійних культур та рослинних олій знизилися приблизно на третину. Через фактичне блокування значної частини морських перевезень Україна зараз вивозить лише трохи більше половини потенційних обсягів — дунайськими портами та залізницею через країни Східної Європи.

У ВАР наголошують: якщо пріоритет віддаватимуть олійним культурам та продуктам їх переробки, це ще більше вдарить по виробниках зерна. Олійні культури коштують дорожче за тонну і легше витримують високі логістичні витрати, тоді як для пшениці та кукурудзи транспортна складова займає значно більшу частину кінцевої ціни.

Що відбувається з цінами

Накопичення зерна вже тисне на внутрішній ринок. За даними Міністерства аграрної політики, закупівельні ціни на продовольчу пшеницю третього класу за останні два місяці знизилися майже на 30%.

Аналітики APK-Inform прогнозують, що за збереження нинішніх темпів експорту перехідні запаси зерна на початку сезону 2027/28 можуть досягти рекордних 24 млн тонн проти 11,6 млн тонн сезоном раніше. Зокрема, перехідні запаси пшениці можуть зрости до 11,7 млн тонн (проти 1,6 млн тонн), а кукурудзи — до 9,2 млн тонн (проти 5,7 млн тонн).

Чим це загрожує аграріям

Для українських аграріїв надлишок зерна означає зростання витрат на зберігання, подальше зниження закупівельних цін та ризик нестачі вільних елеваторних потужностей під новий урожай. Якщо експортні можливості не відновляться, надлишкова пропозиція й надалі тиснутиме на доходи виробників.