По состоянию на 1 сентября 2026 года запасы зерна в Украине достигли 24,6 млн тонн — на 10 млн тонн больше, чем годом ранее. Главная причина — резкое падение экспорта из-за ограниченной пропускной способности логистических маршрутов.

Запасы зерна в Украине по состоянию на 1 сентября достигли 24,6 млн тонн — примерно на 10 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всеукраинскую аграрную раду (ВАР) и данные аграрного ведомства.

Почему резко упал экспорт

В сентябре экспорт украинского зерна сократился более чем на 60%, а поставки масличных культур и растительных масел снизились примерно на треть. Из-за фактической блокировки значительной части морских перевозок Украина сейчас вывозит лишь немногим более половины потенциальных объемов — через дунайские порты и железную дорогу по странам Восточной Европы.

В ВАР подчеркивают: если приоритет будут отдавать масличным культурам и продуктам их переработки, это еще сильнее ударит по производителям зерна. Масличные культуры стоят дороже за тонну и легче выдерживают высокие логистические расходы, тогда как для пшеницы и кукурузы транспортная составляющая занимает значительно большую часть конечной цены.

Что происходит с ценами

Накопление зерна уже давит на внутренний рынок. По данным Министерства аграрной политики, закупочные цены на продовольственную пшеницу третьего класса за последние два месяца снизились почти на 30%.

Аналитики APK-Inform прогнозируют, что при сохранении нынешних темпов экспорта переходящие запасы зерна в начале сезона 2027/28 могут достичь рекордных 24 млн тонн против 11,6 млн тонн сезоном ранее. В частности, переходящие запасы пшеницы могут вырасти до 11,7 млн тонн (против 1,6 млн тонн), а кукурузы — до 9,2 млн тонн (против 5,7 млн тонн).

Чем это грозит аграриям

Для украинских аграриев избыток зерна означает рост расходов на хранение, дальнейшее снижение закупочных цен и риск нехватки свободных элеваторных мощностей под новый урожай. Если экспортные возможности не восстановятся, избыточное предложение и дальше будет давить на доходы производителей.