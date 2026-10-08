Міністерство у справах ветеранів затвердило типовий договір, який регулює переобладнання автомобілів для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Документ визначає, хто відповідає за якість робіт і коли доведеться доплачувати з власної кишені.

В Україні врегулювали договірні умови переобладнання автомобілів для керування особами з інвалідністю внаслідок війни. Документ застосовуватиметься в межах експериментального проєкту, за яким військові з інвалідністю отримують грошову компенсацію за такі роботи.

Як повідомляє ЮРЛІГА з посиланням на рішення Мінветеранів, типовий договір визначає порядок взаємодії між виконавцем робіт і замовником — тобто між сервісом, який переобладнає авто, та його власником.

Що прописано в документі

Договір встановлює вимоги до монтажу обладнання, підтвердження його якості та проведення перевірки результатів переобладнання. Окремо передбачено оформлення актів приймання-передачі, надання сертифікатів відповідності й гарантійних документів.

Особливу увагу приділено механізму оплати. Розрахунки проводяться в межах державної компенсації відповідно до експериментального проєкту. Але є важливий нюанс: якщо вартість переобладнання перевищить розмір компенсації або у виплаті відмовлять — різницю доведеться покрити замовнику з власної кишені.

Крім того, типовий договір встановлює гарантійний строк на виконані роботи. Окремо зафіксовано відповідальність виконавця за якість переобладнання та наслідки порушення строків виконання робіт.

Чому це важливо для власника авто

Для людини, яка оформлює компенсацію, договір — це не просто формальність, а інструмент розподілу ризиків. Саме в ньому прописано, хто відповідає за дефекти, скільки триває гарантія і що робити, якщо виконавець зірвав терміни.

Документ врегульовує весь ланцюг: від замовлення робіт до перевірки готового авто і передачі документів власнику. Це дає змогу уникнути спірних ситуацій, коли результат переобладнання не відповідає очікуванням.

Мінветеранів затвердило типовий договір як частину експериментального проєкту щодо виплати грошової компенсації за переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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