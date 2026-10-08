Министерство по делам ветеранов утвердило типовой договор, регулирующий переоборудование автомобилей для лиц с инвалидностью вследствие войны. Документ определяет, кто отвечает за качество работ и когда придется доплачивать из собственного кармана.

В Украине урегулировали договорные условия переоборудования автомобилей для управления лицами с инвалидностью вследствие войны. Документ будет применяться в рамках экспериментального проекта, по которому военные с инвалидностью получают денежную компенсацию за такие работы.

Как сообщает ЮРЛИГА со ссылкой на решение Минветеранов, типовой договор определяет порядок взаимодействия между исполнителем работ и заказчиком — то есть между сервисом, который переоборудует авто, и его владельцем.

Что прописано в документе

Договор устанавливает требования к монтажу оборудования, подтверждению его качества и проведению проверки результатов переоборудования. Отдельно предусмотрено оформление актов приема-передачи, предоставление сертификатов соответствия и гарантийных документов.

Особое внимание уделено механизму оплаты. Расчеты проводятся в рамках государственной компенсации согласно экспериментальному проекту. Но есть важный нюанс: если стоимость переоборудования превысит размер компенсации или в выплате откажут — разницу придется покрыть заказчику из собственного кармана.

Кроме того, типовой договор устанавливает гарантийный срок на выполненные работы. Отдельно зафиксирована ответственность исполнителя за качество переоборудования и последствия нарушения сроков выполнения работ.

Почему это важно для владельца авто

Для человека, который оформляет компенсацию, договор — это не просто формальность, а инструмент распределения рисков. Именно в нем прописано, кто отвечает за дефекты, сколько длится гарантия и что делать, если исполнитель сорвал сроки.

Документ регулирует всю цепочку: от заказа работ до проверки готового авто и передачи документов владельцу. Это позволяет избежать спорных ситуаций, когда результат переоборудования не соответствует ожиданиям.

Минветеранов утвердило типовой договор как часть экспериментального проекта по выплате денежной компенсации за переоборудование транспортных средств для лиц с инвалидностью вследствие войны.

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