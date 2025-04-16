ДТЭК предупредил о введении в Киевской области локальных графиков отключения света на четверг, 17 апреля 2025 года.

Энергетики объявили новые графики отключения света в Киеве и области на четверг, 17 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

В разных населенных пунктах Киевской области ДТЭК запланировал профилактические работы в энергосетях на 17 апреля, во время которых придется применить графики отключения света.

В пределах Вороньковской сельской территориальной общины обесточивание в четверг состоится с 8:30 до 20:00 в селе Васильки по улицам Садовой и Центральной.

Также ДТЭК будет применять графики отключения света 17 апреля в пределах Дымерской общины в Киевской области, пишет Politeka.

Сообщается, что без электроэнергии с 9.00 до 19.00 останутся жители таких населенных пунктов: Петровское, частично Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Овдиева Нива – полный список адресов можно найти на сайте общины.

Также в четверг без электроснабжения останутся некоторые жители села Старые Петровцы в Вышгородском районе. С 9:00 до 15:00 состоятся плановые обесточивания по улицам Днепровская и Князя Святослава.

Для столицы и других населенных пунктов региона энергетики не сообщали о каких-либо ограничениях на этот день, но ситуация еще может измениться, тогда дополнительную информацию объявят на официальных страницах ДТЭК и территориальных общин.

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