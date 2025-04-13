На наступному тижні – з 14 по 20 квітня 2025 року – в Київській області знову діятимуть локальні графіки відключення світла.

ДТЕК попередив, які графіки відключення світла плануються в Києві та області на наступний тиждень – із 14 по 20 квітня 2025 року, пише Politeka.

На понеділок, 14 квітня, ДТЕК планує обмежити електропостачання в Кагарлицькій громаді Київської області у звʼязку з проведенням профілактичних робіт у мережі. Графіки відключення світла діятимуть:

із 8:30 до 19:30 в місті Кагарлик по вулиці Береговій та в провулку Столичний;

з 8:30 до 18:30 в селі Черняхів (вулиці Берегова, Заводська, Лесі Українки, Свободи, Староцерківська, Валерія Чухрая).

Крім того, в понеділок без електропостачання з 8:00 до 20:00 залишаться мешканці Маловільшанської територіальної громади: в селі Мала Вільшанка по вулиці Шкільній, а також у селі Коженики (вул. Набережна та Новосельська).

На середу, 16 квітня, ДТЕК оголосив про запровадження графіків відключення світла в межах Немішаївської селищної територіальної громади в Київській області, повідомляє Politeka. Знеструмлення відбужуться з 8:30 до 17:00 у с. Микуличі по вул. Будівельній, Гулака-Артемовського, Залізничній.

Звісно, наступного тижня в регіоні буде значно більше планових знеструмлень у різних населених пунктах, але поки енергетики про них не повідомляли. Більш детальна інформація зʼявиться пізніше.

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