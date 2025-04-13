На следующей неделе – с 14 по 20 апреля 2025 года – в Киевской области снова будут действовать локальные графики отключения света.

ДТЭК предупредил, какие графики отключения света планируются в Киеве и области на следующую неделю – с 14 по 20 апреля 2025 года, пишет Politeka.

На понедельник, 14 апреля, ДТЭК планирует ограничить электроснабжение в Кагарлыкской общине Киевской области в связи с проведением профилактических работ в сети. Графики отключения света будут действовать:

с 8:30 до 19:30 в городе Кагарлык по улице Береговой и в переулке Столичный;

с 8:30 до 18:30 в селе Черняхов (улицы Береговая, Заводская, Леси Украинки, Свободы, Староцерковская, Валерия Чухрая).

Кроме того, в понедельник без электроснабжения с 8:00 до 20:00 останутся жители Маловильшанской территориальной общины: в селе Малая Ольшанка по улице Школьной, а также в селе Коженики (ул. Набережная и Новосельская).

На среду, 16 апреля, ДТЭК объявил о введении графиков отключения света в пределах Немишаевской поселковой территориальной общины в Киевской области, сообщает Politeka. Обесточения состоятся с 8:30 до 17:00 в с. Микуличи на ул. Строительной, Гулака-Артемовского, Железнодорожной.

Конечно, на следующей неделе в регионе будет гораздо больше плановых обесточений в разных населенных пунктах, но пока энергетики о них не сообщали. Более подробная информация появится позже.

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