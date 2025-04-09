В Киеве выросли тарифы на коммунальные услуги, местные жители жалуются на суммы в платежках.

В Киеве выросли тарифы на коммунальные услуги, жители столицы получили новые счета, передает Politeka.

Жители активно выражают недовольство в социальных сетях.

"Сегодня посмотрела в коммуналку, вместо содержания домов появилась Услуга по управлению многоквартирных домов, которая в два раза увеличилась",

"У меня было где-то 450 грн., стало 856 грн., грабеж, в два раза", - пишут в сети.





Так, в начале марта 2025 года в Киеве произошло неожиданное повышение стоимости на коммунальные услуги и это вызвало волну возмущения среди жителей столицы.



Особенно заметны изменения в многоквартирных домах — горожане активно обсуждают рост сумм в платежках и ищут способы уменьшить ежемесячные расходы.

Новые условия вступили в силу с 1 марта, а обновленные счета жильцы получили в апреле.

Рост цен оказался значительным. Например, ранее в одном из домов тариф составлял 6,87 грн за 1 кв.м., а стоимость выросла до 12,46 грн за 1 кв.м. общей площади. Величина платежек может незначительно отличаться в зависимости от конкретного здания, однако общий тренд — увеличение почти в два раза.



Среди обсуждаемых решений — создание ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома), что позволило бы жильцам самостоятельно управлять домом и установить более справедливый прайс.

В соответствии с распоряжением Днепровской районной государственной администрации от 7 февраля 2025 года, новым управляющим рядом многоквартирных домов стал оператор «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района».

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