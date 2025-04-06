Тарифы на коммуналку в Киеве и других населенных пунктах Украины были нарушены, и людям вернут более миллиона гривен.

Несмотря на отсутствие повышения тарифов на коммуналку в Киеве , украинцам переплатили достаточно большие суммы, которые теперь им предстоит поесть, сообщает Politeka.

С начала 2025 года Госпродслужба провела 36 внеплановых проверок предприятий в Украине, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, и выявила нарушения в 32 случаях. В результате этих проверок были наложены штрафы на сумму 413,4 тыс. грн, а также выдано 23 предписания о приведении тарифных норм в соответствие с законодательством.

Согласно предписаниям, потребителям будет возвращено 948,9 тыс. грн лишних начислений за коммунальные услуги. Кроме того, 26 чиновников оштрафованы на сумму 46,1 тыс. гривен за нарушение законодательства.

"Тарифы на коммуналку в Киеве и по всей Украине должны быть экономически обоснованными, а потребители не должны платить больше, чем это предусмотрено законом" , – отметил заместитель председателя Госпотребслужбы Андрей Крейтор. Он подчеркнул, что предприятия, оказывающие коммунальные услуги, должны действовать прозрачно и ответственно.

В ведомстве призывают граждан внимательно проверять платежи. Если есть сомнения в правильности тарифной цены, следует требовать обоснования расчетов и, в случае выявления нарушений, обращаться в теруправления Госпродпотребслужбы. В 2024 году, после возобновления внеплановых проверок в сфере жилищно-коммунальных услуг, была проведена 241 проверка, по результатам которых применены санкции на сумму 3,7 млн ​​грн и возвращены потребителям 2,5 млн грн.

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