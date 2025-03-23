Осенью ожидаются важные изменения в процедуре прохождения военно-врачебной комиссии во время того, как идет общая мобилизация в Украине.

Мобилизация в Украине продолжается, и кроме новшеств в процессе цифровизации, для представителей ТЦК и ВЛК могут ввести уголовную ответственность, пишет Политика.

12 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для председателей и членов территориальных центров комплектования и ВЛК. Это часть усилий, направленных на борьбу с коррупцией и нарушениями, когда идет мобилизация в Украине.

Законопроект предлагает наказывать должностных лиц за нарушение порядка проведения медосмотров, определяющих пригодность к военной службе, а также за нарушение правил призыва граждан.

Одним из главных изменений является введение анонимного рассмотрения дел в военно-врачебных комиссиях до ноября 2025 года. Врачи больше не будут знать, кого именно осматривают – они будут видеть только номер.

Еще одним важным нововведением является продление срока прохождения военно-врачебной комиссии для лиц, имеющих ограниченную пригодность, до 5 июня 2025 года. Это решение принято из-за большой нагрузки на медицинские комиссии. Кроме того, теперь запрещено направлять людей с инвалидностью на ВЛК.

Предлагаемые уголовные наказания включают заключение для представителей ТЦК и ВЛК сроком от 2 до 5 лет, а в условиях военного положения — до 8 лет. Особенно серьезное наказание предусмотрено за незаконное обогащение от 5 до 10 лет заключения.

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