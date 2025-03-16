Під час мобілізації в Україні виїзд чоловіків за кордон обмежено, але є певні категорії осіб, яким все ж таки дозволено перетинати держкордон, повідомляє Politeka.

Чоловіки призовного віку повинні надати підтвердження свого права на в'їзд, яке залежить від наявності відповідних паперів.

Для того, щоб виїхати за межі країни, чоловікам потрібні такі документи: підтвердження непридатності до військової служби, наприклад, «білий квиток», офіційний папір, що підтверджує наявність трьох і більше дітей віком до 18 років, або підтвердження про відстрочку. Також може бути необхідне засвідчення, яке підтверджує постійне проживання за кордоном або дозвіл на постійне проживання в іншій країні.

З липня 2024 року для виїзду за кордон особам чоловічої статі необхідно мати військово-обліковий документ, який включає військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а також документи про відстрочку або звільнення від служби, якщо такі в особи є. Без наявності цих паперів чоловіка не випустять за межі державт, навіть якщо він підпадає під категорію осіб, якими дозволено виїзд. Тому важливо перевірити наявність усіх документів, зокрема в контексті мобілізації в Україні.

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