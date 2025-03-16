Во время мобилизации в Украине выезд мужчин за границу ограничен, но есть определенные категории лиц, которым все же разрешено пересекать госграницу, сообщает Politeka.

Мужчины призывного возраста должны предоставить подтверждение своего права на въезд, которое зависит от соответствующих бумаг.

Для того чтобы выехать за пределы страны, мужчинам нужны следующие документы: подтверждение непригодности к военной службе, например, «белый билет», официальная бумага, подтверждающая наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, или подтверждение об отсрочке. Также может быть необходимо удостоверение, подтверждающее постоянное проживание за границей или разрешение на постоянное проживание в другой стране.

С июля 2024 г. для выезда за границу лицам мужского пола необходимо иметь военно-учетный документ, включающий военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а также документы об отсрочке или освобождении от службы, если таковые у лица есть. Без наличия этих бумаг мужчину не выпустят за пределы державт, даже если он подпадает под категорию лиц, которым разрешен выезд. Поэтому важно проверить наличие всех документов, в частности, в контексте мобилизации в Украине.

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