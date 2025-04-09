За последние полгода в Киеве наблюдается значительное снижение цены аренды квартир.

За последние шесть месяцев в Киеве фиксируется значительное снижение цены аренды квартир, передает Politeka.

Согласно данным портала M2bomber, средний прайс за 6 месяцев снизился на 20,97%, или почти на 5 100 – со средних 24 357 до 19 250 грн.

Средняя стоимость однокомнатной в Киеве составляет 16500.

Самые высокие зафиксированы в следующих районах:

Печерский : 33 600

Шевченковский: 24 000

Голосеевский: 18 500

В Голосеевском двухкомнатное жилье можно снять за 20 тысяч.

Стоимость трехкомнатных:

В Шевченковском трехкомнатная сдается за 26 000 грн. ​

Средний прайс на аренду по Киеву, стоимость существенно отличается в зависимости от района:

Деснянский: 12 750

Святошинский: 13 000

Днепровский: 14 000

Голосеевский и Оболонский: 15 000

Соломенский: 15 350

Подольский: 15 750

Дарницкий: 16 000

Самые низкие зафиксированы в Деснянском – в среднем 11000.

Самые высокие средние цены в Печерском и Шевченковском районах, где аренда может достигать 33 600 и 24 000 соответственно.

В целом ситуация на рынке жилья в столице демонстрирует тенденцию к снижению, что может быть выгодным для потенциальных клиентов.

По данным аналитиков, прайс значительно изменился и может немного порадовать украинцев. В то же время, на вторичном рынке недвижимости столицы за последние 6 месяцев наблюдается существенный рост цен.

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