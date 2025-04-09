За последние шесть месяцев в Киеве фиксируется значительное снижение цены аренды квартир, передает Politeka.
Согласно данным портала M2bomber, средний прайс за 6 месяцев снизился на 20,97%, или почти на 5 100 – со средних 24 357 до 19 250 грн.
Средняя стоимость однокомнатной в Киеве составляет 16500.
Самые высокие зафиксированы в следующих районах:
Печерский : 33 600
Шевченковский: 24 000
Голосеевский: 18 500
В Голосеевском двухкомнатное жилье можно снять за 20 тысяч.
Стоимость трехкомнатных:
В Шевченковском трехкомнатная сдается за 26 000 грн.
Средний прайс на аренду по Киеву, стоимость существенно отличается в зависимости от района:
Деснянский: 12 750
Святошинский: 13 000
Днепровский: 14 000
Голосеевский и Оболонский: 15 000
Соломенский: 15 350
Подольский: 15 750
Дарницкий: 16 000
Самые низкие зафиксированы в Деснянском – в среднем 11000.
Самые высокие средние цены в Печерском и Шевченковском районах, где аренда может достигать 33 600 и 24 000 соответственно.
В целом ситуация на рынке жилья в столице демонстрирует тенденцию к снижению, что может быть выгодным для потенциальных клиентов.
По данным аналитиков, прайс значительно изменился и может немного порадовать украинцев. В то же время, на вторичном рынке недвижимости столицы за последние 6 месяцев наблюдается существенный рост цен.
Последние новости:
Напомним, Politeka писала, в Министерстве раскрыли, кто из пенсионеров получит больше всего после индексации.
Также Politeka писала, что платежки могут вырасти уже в апреле.
Как сообщала Politeka, известно о подорожании молочных продуктов.