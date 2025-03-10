Жителі Києва з 1 квітня 2025 року можуть побачити підвищення вартості водопостачання - тарифи на воду в Києві можуть підвищиться на понад 34%.

У деяких містах України тарифи на водопостачання вже зросли або можуть зрости, оскільки місцева влада має право ухвалювати відповідні рішення, тарифи на воду в Києві також зміняться, повідомляє Politeka.net.

Стало відомо, якими будуть тарифи на воду в Києві після опалювального сезону. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Національна комісія, яка регулює енергетичний і комунальний сектори, контролює формування тарифів, але остаточні тарифи на воду визначають окремі водоканали, що пояснює відмінності в тарифах між різними регіонами.

Очікується, що в квітні та липні 2025 року відбудеться двоетапне підвищення тарифів на воду для споживачів, в середньому на понад 12% на першому етапі, а потім на 14%.

Зокрема, жителі Києва з 1 квітня 2025 року можуть побачити підвищення вартості водопостачання. Так, тарифи на воду в Києві підвищаться на понад 34%. Вже з 1 липня тарифи на воду в Києві зростуть — ще на 15%.

За даними Національної комісії, в Києві тариф на централізоване водопостачання з 1 квітня становитиме 17,57 грн за кубометр (без ПДВ), а на водовідведення — 16,41 грн (без ПДВ), що в сумі складе 33,98 грн за кубометр (без ПДВ), або 40,78 грн з ПДВ.

З 1 липня 2025 року в Києві тариф на водопостачання підвищиться до 21,42 грн за кубометр (без ПДВ), а на водовідведення — до 17,66 грн (без ПДВ), що в результаті складе 39,08 грн (без ПДВ) або 46,9 грн з ПДВ.

Наразі тариф на водопостачання в Києві становить 16,164 грн, а водовідведення — 14,220 грн, що разом з ПДВ дає суму 30,384 грн. Таким чином, з 1 квітня ціна може зрости на 34,2%, а з 1 липня — ще на 15%.

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